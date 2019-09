Schianto con l'autobus, stangata in arrivo per l'autista

E' in arrivo una vera e propria stangata per l'autista di un bus che mercoledì mattina ha provocato un incidente in via Perucchina a Vittorio Veneto, e ha proseguito il servizio, dopo aver verificato che non vi fossero feriti, nonostante il proprio mezzo fosse danneggiato (come quello colpito che ha riportato danni molto più gravi). Il responsabile, un 42enne, V.F.C., rischia infatti una multa fino a 690 euro e inoltre scatterà una segnalazione all'Ente provincia, ente concessionario del trasporto pubblico. A svolgere gli accertamenti del caso sono stati gli agenti della polizia locale di Vittorio Veneto che nei prossimi giorni sentiranno altri testimoni dell'episodio. Nel frattempo, durante la giornata di giovedì, sono stati effettuati controlli straordinari sui mezzi adibiti al trasporto pubblico degli studenti.