Cronaca Vittorio Veneto / via del Montebello

Gioielli, oro, denaro e monete antiche: colpo da 50mila euro

Furto ingente a Ceneda di Vittorio Veneto in via Montebello alcune settimane fa. Svaligiata l'abitazione di un ex geletaio che dormiva in casa con la moglie. Al risveglio la brutta sorpresa