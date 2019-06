Motociclista travolta e uccisa, 40enne indagato per omicidio stradale

E' ora indagato il 40enne bellunese M.Z. che sabato avrebbe causato l'incidente nel quale ha perso la vita Chiara Bernardi, la 42enne di Santa Lucia di Piave morta a causa dello schianto tra la sua moto e la Peugeot guidata dall'uomo, nei confronti del quale il sostituto procuratore Francesca Torri ha aperto un fascicolo in cui si ipotizza il reato di omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzione il 40enne avrebbe improvvisamente tagliato la strada alla Bernardi nelle vicinanze del casello autostradale di Vittorio Veneto Nord mentre la donna, in sella al suo due ruote, stava scendendo dal Fadalto.

Il tragico sinistro è avvenuto verso le ore 19 lungo la Alemagna 51 nei pressi del casello autostradale di Vittorio Veneto Nord, in località Savassa, ha causato anche la chiusura per lungo tempo della carreggiata su entrambi i lati di marcia. Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e il Suem 118, mentre l'elisoccorso dall'ospedale Ca' Foncello è stato fatto rientrare prima delll'atterraggio nei pressi del luogo dello schianto. A nulla sono valsi, infatti, i lunghi tentativi di rianimare la donna sul posto.