Lasciato dalla fidanzata, si ubriaca: i vigili lo fermano e lui si cala i pantaloni

VITTORIO VENETO Completamente ubriaco a causa di una delusione amorosa, si è spogliato di fronte alle forze dell'ordine che l'avevano fermato mentre era alla guida della sua auto. Il folle show è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso a Chioggia, nel centrale Corso pedonale. Protagonista di questo singolare episodio è stato un 40enne di Vittorio Veneto che è stato fermato dalla polizia locale e ha trascorso la nottata in carcere. Con il 40enne c'era anche un uomo di Adria che stava assistendo l'amico, provato per essere stato lasciato dalla fidanzata. L'andatura a zig zag della sua auto nel Corso non è sfuggita ai passati e ad alcuni agenti della polizia locale che hanno bloccato il 40enne dopo che questo aveva pure danneggiato un'auto in sosta. L'uomo, fuori di sè, si è calato i pantaloni di fronte ai vigili, rifiutando di sottoporsi all'alcooltest. Per il 40enne è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza.