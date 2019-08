Grave crisi respiratoria, bimbo di tre anni soccorso dal Suem

Un bimbo di tre anni, figlio di una coppia di stranieri, è stato soccorso nella prima mattinata di oggi, poco dopo le 8.30, a causa di una grave crisi respiratoria avvenuta mentre era in casa con i genitori, in via Frassinelli a Vittorio Veneto. Il piccolo, stabilizzato e poi intubato sul posto dagli infermieri del Suem 118 (intervenuti sul posto con elicottero, ambulanza e automedica), è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. I genitori, molto spaventati per l'improvviso malore del bimbo, hanno lanciato l'allarme dopo aver chiesto aiuto ad una famiglia vicina.