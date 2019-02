Anziano urtato dallo specchietto e morto in ospedale, assolto l'autista

E' stato assolto dall'accusa di omicidio stradale il 34enne che, nell'agosto del 2017, ha investito Ernesto Dalla Giustina, un 66enne pensionato, in seguito morto all'ospedale di Vittorio Veneto qualche ora dopo l'incidente a causa di alcune complicazioni. L'imputato, assistito a giudizio dall'avvocato Stefano Pietrobon, aveva chiesto e ottenuto il rito abbreviato. A emettere stamattina, martedì, la sentenza di non colpevolezza è stato il gup Piera De Stefani, che ha evidentemente accolto le tesi della difesa, secondo cui sarebbe stato impossibile per l'imputato accorgersi della presenza dell'uomo. La tragedia era avvenuta alle 5,40 del mattino lungo via della Vallata, in un tratto stradale non illuminato. Per di più nel corso del processo è stato appurato che il 66enne, pensionato e invalido, assumeva dei farmaci che diminuiscono i riflessi e la soglia di attenzione.

L'incidente è accaduto mentre Dalla Giustina, come era solito fare ogni mattina, stava camminando verso Longhere per andare a bere il caffé al bar del distributore di benzina. Stava percorrendo il tratto di strada che separa casa sua dal locale pubblico sul ciglio della strada quando è stato colpito dallo specchietto retrovisore del furgoncino guidato dal 34enne, un operaio che si stava recando al lavoro presso un cantiere a Vittorio Veneto. A causa dell'urto il 66enne era caduto rovinosamente per qualche metro giù dalla scarpata.