Borseggiavano anziani nei supermercati: arrestati dai carabinieri

VITTORIO VENETO Una coppia di cittadini rumeni, C.M.A. di 31 anni e S.A., coetanea, entrambi di Desenzano del Garda, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Vittorio Veneto per furto e indebito utilizzo di carte di credito. Gli stranieri, in base a quanto ricostuito nel corso delle indagini dei militari, avrebbero messo a segno tre borseggi ai danni di altrettanti anziani del vittoriese, tra i mesi di febbraio e marzo. A finire nel mirino: una 71enne di Sarmede (sparito il portafogli con 400 euro all'interno, episodio avvenuto al Lidl di Vittorio Veneto), un 72enne vittoriese (all'Emisfero fu alleggerito di 250 euro e bancomat, poi non utilizzato) e una 69enne di Valdobbiadene (sempre alla Lidl venne derubata del portafogli, contenente 160 euro, e del bancomat con cui furono prelevati 150 euro). Ad incastrare i malviventi sono state le telecamere di videosorveglianza.