Auto si incendia al casello, vigili del fuoco al lavoro

Singolare episodio, nella mattinata di oggi, mercoledì, al casello di Vittorio Veneto nord. Un'automobilista, proveniente dall'autostrada A27, in attesa sotto la pensilina di pagare il pedaggio, ha dovuto abbandonare la sua auto e lanciare l'allarme: il mezzo, per cause in corso di accertamento, si era infatti improvvisamente incendiato, forse a causa di un corto circuito all'impianto elettrico. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto e una autobotte da Conegliano. I pompieri, non senza difficoltà, sono riusciti a spegnere le fiamme che hanno distrutto il veicolo ma anche parte della struttura della pensilina. Intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale del distaccamento della A27.

