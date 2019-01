Siccità e forte vento, allarme incendi boschivi nel vittoriese

Il vento forte e la siccità di queste settimane stanno provocando purtroppo i tanto temuti incendi nei boschi delle prealpi trevigiane. Nella serata di lunedì le fiamme hanno interessato il vittoriese e in particolare l'area tra Col Visentin, Zona Fais Piana dei Grassi e Malga Cor. Dalle 21.30 circa sono intervenuti sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto, Montebelluna e Asolo. In supporto anche i volontari forestali ed il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Interessata dal rogo un'area dell'ampiezza di circa un ettaro. A rendere difficoltose le operazioni di spegnimento il forte vento che spirava in zona. Fortunatamente l'intervento tempestivo di uomini e mezzi ha permesso di spegnere immediatamente l'incendio che altrimenti poteva assumere ben altre dimensioni.