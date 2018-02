Svaligia un'abitazione, ladra incastrata dalle telecamere di videosorveglianza

VITTORIO VENETO Si era introdotta all'interno di un'abitazione di via Mezzavilla, a Vittorio Veneto, lo scorso 7 febbraio, "ripulendola" per bene di gioielli e oggetti in oro. A distanza di meno di una settimana, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e di alcuni cittadini, i carabinieri di Vittorio Veneto, coordinati dal comandante Alberto Giletti, sono riusciti ad identificare l'autrice del furto e a recuperare i preziosi. Ad essere denunciata H.M., 18 anni, nomade ma originaria di Trento. Perquisendo la sua abitazione i carabinieri hanno trovato, oltre alla refurtiva sparita in via Mezzavilla, anche altri oggetti in oro per un valore complessivo di circa 4mila euro, frutto di altri furti messi a segno nella zona. Denunciati dai carabinieri per ricettazione in concorso sia la 18enne che il suo convivente, C.K., 24enne nomade e pregiudicato, anche lui di Trento.