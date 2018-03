A Vittorio Veneto iniziano i lavori di riqualificazione e sicurezza della viabilità urbana

VITTORIO VENETO Da alcuni giorni ha preso avvio in città un consistente pacchetto di interventi di riordino, riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità urbana che si stanno concretizzando in un programma di asfaltature riguardanti le vie Filzi/Trementina, via Schiapparelli, via Fusari, viale del Cansiglio, Viale Vittorio Emanule II e via Toniolo.

Sono stati assegnati lavori per complessivi 167.370 euro, aggiudicati all’impresa Coletto s.r.l. di San Biagio di Callalta che avrà ora 60 giorni di tempo per portarli a termine. L’azienda trevigiana ha ottenuto il contratto con un ribasso offerto del 16,565% su una base d’asta di 199.824,10 euro. L’importo totale investito, IVA compresa, ammonta a 250.000 euro. Ad oggi è stata eseguita la riasfaltatura delle vie Schiapparelli in zona industriale, presso il parco Dan, e Filzi/Trementina in località Forcal, che presentavano particolari condizioni di usura. Ultimati questi primi interventi, il programma dei lavori prosegue ora con i grandi assi viari.

Da mercoledì 21 marzo infatti - tempo permettendo - viale Vittorio Emanuele II sarà interessato da interventi di fresatura e asfaltatura del fondo stradale e pertanto rimarrà chiuso durante le lavorazioni previste. Successivamente sarà la volta di viale del Cansiglio. Verranno inoltre messe a nuovo le vie Fusari a Sant’Andrea e Toniolo in centro città, strada che consente l’accesso alle piscine e agli impianti sportivi.