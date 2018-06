Vittorio Veneto, bomba esplode nella notte di fronte al liceo "Flaminio"

VITTORIO VENETO Una bomba, molto potente, è esplosa nella notte di fronte al Liceo Flaminio di Vittorio Veneto, tra via Dante e via Battisti. L'episodio è avvenuto attorno all'una e trenta della scorsa notte, tra sabato e domenica. La deflagrazione ha causato la distruzione di una ventina di finestre dell'istituto e di quelle di un altro edificio dismesso di fronte, l'ex istituto "Cosmo". Grande paura tra i residenti della zona (il boato è stato distintamente udito a decine di metri di distanza) ma non si è registrato nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Vittorio Veneto che ora indagano sulla matrice del gesto. Si sospetta la bravata di qualche studente. L'ordigno, una comune "bomba carta", è stato posizionato di fronte ad un ingresso carraio chiuso da un cancello, alto un metro. Gli investigatori visioneranno le telecamere di videosorveglianza della zona, a caccia di indizi utili per identificare il responsabile (anche se non si esclude la presenza di più persone), autore di un gesto che per ora è senza rivendicazione.