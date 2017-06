Ruba alcolici alla Lidl: arrestata per rapina impropria una 26enne

VITTORIO VENETO Ha preso cinque bottiglie di alcolici dagli scaffali del supermercato "Lidl" di via dei Cimbri a Vittorio Veneto: sicura non di non essere stata vista si è diretta verso l'uscita e si è dileguata. sfuggendo ai dipendenti. Ci penseranno poco dopo i carabinieri di Vittorio Veneto, allertati dal market, a bloccare la ladra poco distante. A finire in manette un ragazza marocchina di 26 anni che ha tentato di opporsi: nei suoi confronti è scattato l'arresto per il reato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. La straniera comparirà di fronte al giudice a luglio.