Vittorio Veneto, ore di angoscia per la scomparsa di una 15enne

VITTORIO VENETO Ore di angoscia per la scomparsa da Vittorio Veneto di una ragazzina di 15 anni, Malak, detta "Angela". La giovane non da più sue notizie da martedì e sembra sparita nel nulla. Del caso si è interessata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" di raitre che mercoledì sera ha pubblicato sul proprio sito internet un appello per agevolare le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Malak, al momento della scomparsa, indossava un foulard grigio con fili dorati, giubbotto nero, maglione a righe blu, grigie e bianche, jeans neri, scarpe vans nere. ha con sé una borsa nera.