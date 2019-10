Cade da un sentiero e si ferisce, sul posto Suem e Soccorso Alpino

Disavventura, fortunatamente senza gravi conseguenze, per un 15enne di Nervesa della Battaglia nel pomeriggio di oggi, venerdì, poco dopo le 15.30. Il giovane, durante un'escursione sul monte Altare, a Vittorio Veneto, è caduto da un sentiero a quota 450 metri, ferendosi al un ginocchio. A dare l'allarme sono stati gli amici che erano con lui. Il giovane, soccorso da Suem e Soccorso Alpino delle PrealpiTrevigiane, è stato accompagnato in pronto soccorso. Un medico si è calato con un vericello dall'elicottero del 118 visto il punto difficile da raggiungere in cui è avvenuto l'incidente: perciò l'intervento non è sfuggito ai residenti della zona.

"Cinque soccorritori si sono avvicinati il più possibile con i mezzi -si legge in un comunicato del Soccorso Alpino- per poi proseguire a piedi per un quarto d'ora, e hanno raggiunto il quindicenne che si trovava con un gruppo di amici quando aveva riportato un probabile trauma al ginocchio. Nelle vicinanze l'elicottero di Treviso emergenza ha poi sbarcato medico e tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri. Prestate le prime cure, il ragazzo è stato imbarellato e recuperato sempre con una verricellata, per essere trasportato all'ospedale di Vittorio Veneto".