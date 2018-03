Vittorio Veneto: un finanziamento statale di 300mila euro per il nido comunale

VITTORIO VENETO L’Amministrazione Comunale di Vittorio Veneto ha ottenuto un finanziamento di 295.458,17 euro erogati dal Fondo Nazionale per gli Interventi a favore del servizio educativo rivolto all’infanzia da o a 36 mesi. La somma è stata concessa nel quadro del programma di azione pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino a sei anni, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. “Il finanziamento - spiega il Sindaco Roberto Tonon - ci è stato accordato sulla base di una manifestazione di interesse presentata dal Comune di Vittorio Veneto nel novembre dello scorso anno e volta ad ottenere fondi per la riqualificazione dell’Asilo Nido Comunale di Via Perini a Ceneda. La sede nel nido ha bisogno di interventi per il miglioramento energetico con la coibentazione del solaio di copertura e delle pareti esterne. Si rende inoltre necessaria l’installazione di nuovi serramenti a taglio termico e di vetri di sicurezza antisfondamento”. Il costo complessivo dell’operazione è di 400.000 euro, 280.000 dei quali saranno appunto sostenuti con i fondi appena ottenuti. La restante parte della somma, pari 15.458 euro verrà invece impiegata per la gestione ordinaria del Nido Comunale cha ha un costo annuale di circa 500.000 euro.