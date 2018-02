Tempo scaduto? Ultimo giorno per vedere le opere di Piero Armellin

VITTORIO VENETO La mostra è costituita da quadri che hanno sempre come tema il tempo e la precarietà della vita. L’opera che ha dato il titolo alla mostra è la raffigurazione di un maiale realizzato con pezzi di banconote da 50mila lire per un valore di circa 35 milioni del vecchio conio. Così riporta un foglietto esposto sotto il quadro: “Nel doppio fondo del cassetto di un comò ereditato dallo zio trovai una busta colma di banconote da 50mila lire. Tempo scaduto! Mi dissero alla Banca.”

Chi è Piero Armellin? Così l’artista si descrive senza prendersi troppo sul serio. “Non ultimo di una nutrita schiera di artisti che la fin troppo feconda terra del vittoriese dona alla patria, l'Armellin primeggia da subito in numerose manifestazioni artistiche parrocchiali. Quando i suoi lavori sono stati esposti oltre Meschio hanno regolarmente seminato il panico tra i concorrenti delle ex-tempore patronali. Amici e conoscenti già da tempo non ridipingono più le pareti di casa, talmente copiose sono le opere che il nostro artista rifila ad ogni occasione (questo affollamento può provocare a volte incubi notturni, ma si concretizza però in un notevole risparmio in tempo e denaro). Le sue opere sono esposte in tutte le capitali europee e anche oltre oceano: a Topolinia e Paperopoli e perfino nel salotto di zio Frank a Melbourne”.

L'evento, a ingresso libero, è Patrocinato dal Comune di Vittorio Veneto. Orari: dal lunedì alla domenica dalle 15.00 alle 19.00.