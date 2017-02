Il Vescovo di Vittorio Veneto e il suo segretario nuovi soci dell'Unitalsi

VITTORIO VENETO Il vescovo monsignor Corrado Pizziolo e il suo segretario, il diacono Elio Cao, sono diventati soci della Sottosezione Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), di Vittorio Veneto, presieduta da Loris Meneghel. Questa la curiosità che ha vivacizzato l’assemblea dei soci, avvenuta nel pomeriggio dello scorso sabato 4 febbraio, nella sala adunanze del Piccolo Rifugio a Vittorio Veneto.

Il vescovo Pizziolo nel manifestare la sua contentezza per questo riconoscimento, ha sottolineato che da quando è alla guida della diocesi di San Tiziano ogni anno partecipa al pellegrinaggio diocesano a Lourdes e che ben volentieri continuerà a condividere anche gli altri momenti della vita dell’associazione. La spilla riservata ai soci è stata donata a monsignor Pizziolo e al diacono Cao lo scorso sabato, mentre nella precedente assemblea di novembre2016, sono stati nominati soci José Carlos da Cunha Muniz, Denice Aparecida Martins, Kassia Muniz, Mafalda Bressan, Michele Zago, Renzo Manzato, Tarcisio Dal Ben, Cecilia Feltrin, Teresa Ancora.

L’appuntamento di sabato scorso, che ha raccolto la partecipazione di una sessantina di soci, è iniziato con un momento di preghiera. Il vescovo ha rimarcato i temi della prossima Giornata del malato (11 febbraio 2017), cari a Papa Francesco. L’assistente don Walter Gatti ha sottolineato l’importanza dell’ascolto della Parola e della vicinanza all’altro sull’esempio della Madonna e di Santa Bernadette.

Il presidente Loris Meneghel si è rivolto all’assemblea ricordando che il prossimo primo doppio appuntamento per sorelle e barellieri è fissato per il pomeriggio di sabato 11 febbraio, alle 15 all’Immacolata di Lourdes a Conegliano (con il vescovo Pizziolo), alle 18 a Zoppè di San Vendemmiano, con la recita del rosario, la messa e la processione con le fiaccole, il flaumbeaux come si fa sull’esplanade del santuario di Lourdes.

Giovedì 11 febbbraio 1858 per la prima volta la Madonna apparve a Santa Bernadette nella Grotta di Massabielle, prima di diciotto apparizioni che confermeranno il dogma dell’Immacolata Concezione. Il dogma era stato promulgato l’8 dicembre 1854 da papa Pio IX. San Giovanni Paolo II ha indetto la Giornata del Malato per l’11 di febbraio, da celebrarsi ogni anno, a cominciare dal 1993.

«Il primo semestre – ha rimarcato Meneghel - si chiuderà con il nostro pellegrinaggio a Lourdes, dal 25 giugno al 1 luglio, che in quest’anno pastorale propone di riflettere su un passaggio, ma direi sull’intera teologia Mariana che si trova nello scrigno del Magnificat. Il tema è: “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente, e Santo è il suo nome”. Avremo sei mesi e in particolare i giorni del pellegrinaggio, per interiorizzare e far nostro questo tema».

L’assemblea dei soci, fra le altre attività messe in calendario, ha condiviso la nuova iniziativa, il recarsi, la mattina del prossimo 30 aprile, in ospedale a Vittorio Veneto per la celebrazione della messa con gli ammalati e il personale sanitario. I soci hanno proposto al presidente Meneghel di dare seguito a questa novità per i prossimi anni, allargando lo sguardo anche verso gli ospiti e gli operatori di altre strutture (come ad esempio le case di riposo), chiedendo che una seconda data sia inserita di già nel programma del secondo semestre 2017, per essere presenti in un altro ospedale della diocesi. Meneghel e gli altri componenti del direttivo si impegneranno perché quanto domandato si possa realizzare.

L’assemblea ha approvato all’unanimità il programma del primo semestre 2017 e il bilancio consuntivo 2016. Il vescovo , infine, ha presieduto la messa. E’ seguito un rinfresco offerto dal Piccolo Rifugio. La Sottosezione Unitalsi vittoriese ringrazia la dirigenza e il personale del Piccolo Rifugio per la bella accoglienza ricevuta.