Cade da un ponteggio in un cantiere edile, operaio ferito

Non ha avuto fortunatamente conseguenze gravi l'incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di martedì, poco dopo le 9.40, presso un cantiere edile in via Seta di San Giacomo di Veglia, a Vittorio Veneto. Un operaio, per cause in corso di accertamento, è caduto da un ponteggio su cui stava lavorando, presso un'abitazione. L'uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato soccorso dagli infermieri del Suem 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano: le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i tecnici del nucleo Spisal per svolgere gli accertamenti del caso .