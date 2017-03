Progetto Giovani di Vittorio Veneto sempre più smart grazie al nuovo portale

VITTORIO VENETO Una vera e propria porta di ingresso alle Politiche Giovanili del Comune di Vittorio Veneto, ma anche uno strumento per conoscere iniziative e opportunità di interesse giovanile presenti sul territorio. www.progettogiovanivittorioveneto.it è il nuovo sito del Progetto Giovani, che sarà online da venerdì 17 marzo. Circa un anno fa, l’Amministrazione Comunale ha deciso di intraprendere un percorso per rinnovare e raccordare gli strumenti di comunicazione online utilizzati dall’Informagiovani-Informacittà e dal Centro Giovani Criciuma, entrambi parte del più ampio Progetto Giovani comunale. Per far conoscere e rendere più facilmente accessibili le diverse proposte rivolte ai giovani o promosse dai giovani stessi sul territorio, il Comune di Vittorio Veneto ha deciso di dotarsi di un portale unico, in costante aggiornamento, tecnologicamente allineato con il sito istituzionale, con il sito turistico e con il portale dei Musei Civici.

Il portale si presenta suddiviso in tre aree di interesse: Orientarsi, Partecipare ed Esprimersi. In ciascuna di esse vengono presentate iniziative ed opportunità afferenti al Progetto Giovani o provenienti dal territorio ed in linea con il Progetto stesso. In home page si trovano in evidenza sezioni dedicate alle attività in corso, alle news su tutto ciò che può interessare i giovani e agli eventi organizzati nel territorio. Non mancano spazi di approfondimento, la possibilità di conoscere le progettualità realizzate negli ultimi anni e un’Area Sociale, dedicata alle informazioni e alle opportunità per coloro che desiderano cimentarsi in un’esperienza di volontariato, in particolare con le realtà partner del Progetto Giovani.

All’interno del sito, trovano spazio i prodotti multimediali creati dai giovani storyteller che partecipano al Progetto Giovani comunale “Tra Immagine e Immaginario la Città Cantiere si racconta”, finanziato dalla Regione Veneto col bando “Fotogrammi Veneti”. Infine, il portale rende disponibile un servizio di newsletter, a cadenza quindicinale per le notizie del Progetto Giovani e settimanale per ricevere le offerte di lavoro dell’Informagiovani. Particolarmente spinta l’integrazione coi social network. La pagina facebook “Progetto Giovani Vittorio Veneto” conta già più di 3.600 “Mi Piace” e funziona come amplificatore delle iniziative realizzate dal Progetto Giovani e dalla rete dei partner, ma anche come spazio informativo per segnalare opportunità di formazione, concorsi, esperienze all’estero. Il Progetto Giovani di Vittorio Veneto è presente anche su Instagram e YouTube.

“Il grande successo del Progetto Giovani è evidente e ne siamo orgogliosi – commenta l’Assessore Barbara De Nardi – ce lo confermano i dati estremamente positivi che, segnalano, tra l’altro, le iscrizioni allo Spaccatempo pressoché quadruplicate in due anni. Ora con questo nuovo sito contiamo di proseguire su questa strada, ampliando l’offerta di servizi ai giovani vittoriesi e non”.