Donna in manette all'aeroporto: era ricercata per rapine in gioielleria

Da alcuni mesi era ricercata per alcune rapine a gioiellerie, di cui una armata di pistola, messe a segno nella provincia di Treviso, tra le quali quella del 27 luglio 2018 a Vittorio Veneto avvenuta all'interno della gioielleria "Della Giustina". I carabinieri della stazione di Vittorio Veneto, molto pazientemente, sono riusciti ad identificare l'autrice del colpo. Così C.S., 48enne di origine albanese, è finita in manette per mano degli agenti della Polizia di Frontiera Aerea di Verona Villafranca.

La donna è sbarcata all'aeroporto Catullo martedì mattina con un volo proveniente da Tirana, ma al momento del controllo dei passaporti il suo nervosismo non è passato inosservato agli occhi del personale Polaria, che ha deciso di procedere ad un'accurata verifica d’identificazione con interrogazioni nelle banche dati di polizia. È emerso così l'ordine di custodia cautelare in carcere emessa ai suoi danni dal tribunale di Treviso per rapina, porto d’armi e lesioni. Tratta in arresto, è stata poi condotta nel carcere di Montorio, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.