Auto sbanda e si capovolge, un ferito trasportato in ospedale

Se l'è cavata con ferite fortunatamente lievi l'automobilista coinvolto mercoledì sera, alle 22.50 circa, in un incidente stradale avvenuto a San Giacomo di Veglia di Vittorio Veneto, in piazza Fiume, lungo la strada statale 51 di Alemagna. Un veicolo, per cause in corso si accertamento, è improvvisamente sbandato, finendo per capovolgersi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118, i vigili del fuoco di Vittorio Veneto e la polizia stradale. Il ferito è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale vittoriese.