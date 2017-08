Scoppia un tubo dell'acquedotto: in strada a Vittorio Veneto si forma una voragine

VITTORIO VENETO Erano da poco passate le 22 di domenica quando un fragoroso scoppio è stato avvertito in via Vittorio Emanuele (all'incrocio con via Carso) a Vittorio Veneto. Un rumore forte e intenso che ha fatti riversare in strada qualche curioso che ha subito allertito le forze dell'ordine dopo essersi accorto che in strada si era formata una piccola voragine di due metri. Sul posto di sono quindi subito recati i vigili del fuoco per mettere in zona la sicurezza e cercare di capire cosa avesse potuto causare lo scoppio di una delle tubature dell'acquedotto locale. Disagi invece per un condominio presente poco distante che è rimasto fin da subito senza approvigionamento dell'acqua.