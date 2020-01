Chiude in casa la compagna, 40enne a processo per sequestro di persona

Prigioniera per una notte del compagno durante una discussione. E' quello che ha denunciato una 25enne nella querela sporta contro il compagno, 40enne, che ora è finito a processo con l'accusa di sequestro di persona. La vicenda sarebbe avvenuta una sera del dicembre del 2017 a Vittorio Veneto, dove i due risiedevano al tempo dei fatti. Secondo quanto riferito dalla donna il 40enne sarebbe tornato a casa dopo un litigio e avrebbe cercato di riprendere la discussione. Lei però non ne avrebbe voluto sapere: si mette scarpe e giaccone e cerca di uscire dalla casa ma il portone dell'abitazione è chiuso a chiave. I due hanno ripreso a litigare e allora a quel punto la giovane avrebbe cercato di uscire dalla casa attraverso una delle finestre ma lui l'avrebbe bloccata, costringendola a rimanere all'interno fino alla mattina seguente. «Ma quale sequestro -si difende l'uomo- è stata una discussione di coppia. Io volevo solo chiarire le cose, non l'ho obbligata a fare nulla».