Litigano per un giubbotto sporcato, studente preso a pugni in faccia

Furibonda lite nella mattinata di oggi, martedì, poco prima delle 8, nei pressi della stazione delle corriere di Vittorio Veneto. Ad affrontarsi due giovani studenti, entrambi di circa 17 anni: uno dei contendendi avrebbe accusato l'altro di avergli sporcato il giubbotto e per questo si sarebbe beccato un violento pugno in faccia. La vittima dell'aggressione, anche lui uno studente, è stato trasportato via da un'ambulanza del Suem 118 e medicato in pronto soccorso. Le lesioni sono risultate essere molto lievi. Saranno ora i genitori dello studente a vagliare se sporgere o meno eventuale querela nei confronti del giovane che ha avuto la meglio nella "discussione".