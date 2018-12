Il "bombarolo" indagato anche per un traffico d'armi dalla ex Jugoslavia

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Stefano Milacic, il 47enne arrestato venerdì scorso dalla Digos nell'ambito della indagini sull'attentato della notte del 3 giugno scorso al liceo Flaminio di Vittorio Veneto, quando una bomba carta esplose in via Battisti tra il liceo e la ex scuola media Umberto Cosmo. Milacic è accusato del gesto dinamitardo in concorso con un 42enne e un 24enne, anche questi vittoriesi e per ora indagati a piede libero. Davanti al gip Bruno Casciarri il 47enne si è limitato ad alcune dichiarazioni spontanee relative alle circostanze che hanno portato alla richiesta della misura cautelare, cioè la minacce agli agenti della Digos che a novembre avevano effettuato due perquisizioni nella sua casa a Carpesica.

«Gli ammazzo o ammazzo i loro figli»: sarebbe state le parole di Milacic, carpite da una intercettazione ambientale. «Mio figlio si è suicidato, io non potrei mai fare del male ai figli di qualcun altro»: si è giustificato l'uomo davanti al gip, asserendo di essere rimasto profondamente turbato dopo essere stato "attenzionato" dalla Polizia. Intanto si apprende che i filoni di inchiesta che lo riguardano sarebbero due. Oltre ai fatti del 3 giugno scorso gli inquirenti sospettano Milacic di essere una figura centrale in un traffico di armi dalla ex Jugoslavia. Intercettato telefonicamente durante le indagini sulla bomba al "Flaminio" , il 47enne avrebbe infatti parlato con alcune persone, che sarebbero già state identificate, in merito all'acquisto di fucili mitragliatori. A lui sarebbe stato chiesto dove e a chi potersi rivolgere per acquistarne e l'uomo avrebbe spiegato che è possibile reperire mitragliatori Kalashnikov automatici di fabbricazione russa in Slovenia.