Cibo scaduto, carne e salami non tracciabili: Nas in due trattorie

Blitz dei carabinieri della stazione di Vittorio Veneto e del nucleo Nas di Treviso in due trattorie della zona del vittoriese. Nella prima è stata accertata la presenza di prodotti alimentari scaduti ed in stato di cattiva conservazione. Nella seconda, oltre ai prodotti alimentari scaduti, sono stati rinvenuti circa 80 kg di carne ovina ed insaccati privi dei certificati di tracciabilità, che sono stati posti sotto sequestro. Per i titolari delle due attività sono state contestate le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. nr. 193/2007, con multe da 1.000 a 6.000 euro.