Mille euro per sbloccare la finta donazione, asilo vittoriese truffato

L’11 agosto 2017 un’impiegata dell’Istituto San Pio X di Vittorio Veneto riceve una telefonata da una ragazza che le annunciava di aver effettuato, mediante bonifico, una donazione alla struttura per un importo di 23mila euro, ma la (finta) operazione non era andata a buon fine e la transazione risultava essere bloccata. Successivamente l’impiegata ha ricevuto un’altra telefonata, questa volta da un uomo, che, presentatosi come sedicente direttore dell’Istituto di Credito presso il quale sarebbe stato attivo il conto corrente della struttura religiosa, ha confermato il versamento della somma di 23mila euro, ma che l’operazione era stata bloccata in quanto la somma era errata e risultava un esubero di 3mila euro, pertanto metteva in contatto l’impiegata con una sedicente dipendente della banca, la quale ha riferito che per sbloccare l’operazione era necessario restituire la somma in esubero.

Alla risposta dell’impiegata, che riferiva di non aver la possibilità di versare la somma richiesta, la sedicente bancaria ha riferito che l’operazione si sarebbe potuta sbloccare anche con il versamento di un importo inferiore, perciò induceva in errore la vittima facendole effettuare il versamento di mille euro su una carta postepay , rendendosi successivamente irreperibile.