Truffa dello specchietto fallisce, tre denunciati dai carabinieri

Tre malviventi, tutti pregiudicati e originari di Adrano (Catania), sono stati pizzicati a mettere a segno la classica "truffa dello specchietto" a Vittorio Veneto e sono stati denunciati dai carabinieri di Cison di Valmarino: si tratta di un 25enne, R.A., e di due donne di 44 e 25 anni, R.F. e R.G.

I tre, mercoledì mattina, hanno fermato una Fiat Punto nei pressi di Porta Cadore. La vettura era condotta da un vittoriese di 22 anni: con il pretesto di aver subito danno allo specchietto della loro Alfa Romeo blu, hanno cercato di farsi consegnare una somma in denaro. Alla richiesta della loro giovane vittima di chiamare i carabinieri, i malviventi si sono dileguati in direzione Revine Lago e sono stati intercettati e fermati dalla pattuglia della stazione di Cison di Valmarino in località Tovena. Al termine delle procedure di identificazione, i tre siciliani sono stati denunciati per il reato di tentata truffa.