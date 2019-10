Delitto di Paolo Vaj, niente perizia psichiatrica sulle due donne accusate dell'omicidio

Niente perizia psichiatrica per Patrizia Armellin e Angelica Cormaci, le due donne accusate dell'omicidio di Paolo Vaj, il 57enne ucciso nell'abitazione di Cal Dei Romani a Vittorio Veneto la notte tra il 18 e il 19 luglio. Questa la decisione arrivata stamani del gip Piera De Stefani che ha respinto l'istanza dei difensori Marina Manfredi e Stefania Giribaldi per un esame che valuti le condizioni di salute mentale delle indagate, accogliendo invece la richiesta di incidente probatorio (che si svolgerà il prossimo 7 ottobre) per l'esame delle lesioni che la Armellin e la Cormaci presentavano al momento dell'arresto e che secondo i legali delle due donne starebbero a provare che quella notte le due avevano subito una aggressione da parte di Vaj.

Lo stesso gip, lo scorso 3 settembre, aveva anche respinto la richiesta di scarcerazione e in subordine di arresti domiciliari, motivando la propria decisione sull'assunto che la 52enne Armellin e la 24enne Cormaci avrebbero "una personalità violenta e sono socialmente pericolose".

Secondo quanto i primi elementi emersi dall'autopsia Paolo Vaj, che la sera della morte aveva bevuto molto, sarebbe morto per lo schiacciamento del torace. L'ipotesi è che Patrizia Armellin e Angelica Cormaci, che convivevano con Vaj, gli si sarebbero messe sopra e con il peso esercitato ad altezza dello sterno avrebbero praticamente impedito al 57enne di respirare correttamente.