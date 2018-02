Rubano una bici e vandalizzano tre auto: denunciati due studenti 14enni

VITTORIO VENETO Avevano "marinato" la scuola e, dopo aver rubato una bici presso una scuola media di Vittorio Veneto, hanno danneggiato, con il sellino del mezzo, gli specchietti di tre auto in sosta. Protagonisti di questo episodio, avvenuto nella mattinata del 23 gennaio, due studenti-vandali di 14 anni, entrambi italiani di Pieve di Soligo e che frequentano un istituto di Vittorio Veneto. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali i carabinieri sono riusciti ad identificare i due ragazzi. Per loro è scattata una denuncia alla Procura per i minori per furto e danneggiamento aggravato in concorso.

Il raid dei vandali era cominciato nel cortile di una scuola media di Vittorio Veneto, con il furto di una bici di proprietà di uno degli studenti. Utilizzando la sella dal ciclo, appositamente staccata, i ragazzini hanno distrutto gli specchietti retrovisori di tre auto posteggiate in via Battisti.