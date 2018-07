Victor 2018, ultimo appuntamento mercoledì 25 luglio

VITTORIO VENETO Mercoledì 25 luglio a Vittorio Veneto ultimo appuntamento per Victor. La manifestazione che finora a riscosso un grande successo di pubblico e consensi da parte di tutti i cittadini propone ancora tanti appuntamenti musicali di qualità e grandi spettacoli. Leydis Mendez, cantante e chitarrista diplomata al Conservatorio Nazionale dell'Avana, canterà accompagnata dalla band Carretera Central. Un concerto che fa tuffare negli intensi colori e atmosfere di Cuba, alla scoperta di una grande tradizione e dei suoi immortali interpreti. In questa speciale serata un'altra band farà ballare: i Locanda de Bardi con il loro repertorio gipsy jazz, contaminato da sapori italiani (e non solo), ma, soprattutto, da un’energia vibrante! Grande attesa anche per il duo Valerio Berton e Simone Chivilò; il primo noto cantante dall’anima soul e il secondo grande chitarrista, sound designer e produttore discografico italiano. Berton canta con diverse formazioni di successo mentre Chivilò ha ormai prodotto oltre 50 pubblicazioni musicali e colonne sonore. Con i Dodo Riders invece si può rivivere la magia di Elvis Presley ascoltando tutti i suoi più grandi successi partendo dal 1954, anno del debutto, fino al 1977. Senza elscusione di colpi, si potranno ascoltare le migliori versioni dei brani del Re del rock ‘n’ roll prese dagli eventi live piú significativi. Per gli appassionati degli ever green si esibirà Paolo Archivasco mentre per i più giovani ritroviamo alla consolle il dj Matteo Della Pietà. A Victor ormai appuntamento fisso con l'arte. Ospite della serata il giovane artista Michele Augusto; i suoi temi prediletti sono: la natura, l'amore, la visione, il femminile e la spiritualità. Per i più piccini sarà sempre presente l'area gioco e l'Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte proporrà alle 20.15 “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Spettacolo imperdibile quello de Le Pimiento Fire due giovani artiste comasche, Elisa e Elena, che danno forma alla loro creatività nella fusione tra la manipolazione del fuoco e l'energia del corpo in movimento. Dalla loro intesa nascono spettacoli molto coinvolgenti in cui il fuoco ne è sempre il protagonista: forte, ribelle e misterioso, fedele compagno per ogni passo di danza.

Ma non è finita! L'ultima serata prevede anche tanto ballo e sport. Dimostrazione di Breack Dance con gli street Warriors & Friend, Country, Salsa, Bachata, Kizomba, Boogie, Flamenco e Pizzica con Contenitore di Idee, Tai Chi con il Settimo Punto e per finire Danze Sportive con Frenesy. Ricordiamo che la manifestazione estiva è organizzata da Ascom Vittorio Veneto Srl e Vittorio Veneto Città del Benestare in collaborazione con tante attività commerciali aderenti, la Camera di Commercio Treviso-Belluno & Dolomiti e con il prezioso contributo del Comune di Vittorio Veneto e di tante attività commerciali. L'ingresso è libero ma si ricorda che le strade sono chiuse al traffico.