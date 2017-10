A Treviso il meglio della Musica A Cappella internazionale col Vivavoce Festival

TREVISO Il meglio della Musica A Cappella internazionale. Il primo meeting italiano di gruppi di musica A Cappella. Masterclass con maestri come Ciro Caravano dei “Neri Per Caso” e Andrea Figallo dei “Flying Pickets”. Questo e molto altro nel programma del VivaVoce Festival in programma a Treviso con 5 appuntamenti dal 2017. Oggi in Comune a Treviso la conferenza di presentazione del programma.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Treviso festival di qualità come VivaVoce – ha detto Luciano Franchin, assessore alla Cultura del Comune di Treviso – la città vanta una rete di festival invidiabile e i gruppi che portano gli organizzatori del VivaVoce sono di altissimo livello. Continuiamo nella nostra opera di divulgazione della musica a cappella – ha detto l’organizzatore Andrea Trevisi – e oltre ai tre concerti proporremo anche un evento speciale: lo IACS, l’Italian A Cappella Summit, un evento dove 10 gruppi vocali da tutti Italia si esibiranno per il pubblico, una manifestazione unica nel suo genere. Ringrazio tutti quanti rendono possibile il festival, dal Comune, alla Regione, alla Provincia che ci ospita al Sant’Artemio e gli sponsor”.

Un cartellone come sempre ricco, concerti di livello internazionale di gruppi da Italia, Svizzera, Germania e Belgio che trasformeranno Treviso nella capitale europea della musica A Cappella, arricchito quest’anno da un vero e proprio raduno: lo IACS (Italian A Cappella Summit), il primo meeting italiano che regalerà al pubblico un evento con ben 10 band vocali italiani tra le migliori sulla scena: uno spettacolo unico nel suo genere.

I CONCERTI

Sabato 4 novembre arriveranno a Treviso gli “A-Live”, incredibile sestetto vocale svizzero che si esibirà in uno spettacolo unico e carico di momenti umoristici, dove l’allegria spontanea coinvolgerà il pubblico in un repertorio di canzoni che va da Lady Gaga a Robbie Williams, da #Prince fino a Harry Belafonte: ce n'è a sufficienza per soddisfare ogni gusto musicale. Sabato 25 novembre saranno in scena i tedeschi “Vocaldente”, vincitori di numerosissimi premi a livello internazionale e famosi per una particolarità: eseguono tutti i loro pezzi senza alcun supporto tecnico, neppure i microfoni: trasmettono le sensazioni dal vivo di 80 anni di intrattenimento musicale nel modo più autentico, puramente acustico, riportando la musica a cappella alle proprie radici. Sabato 2 dicembre infine sarà la volta dei “Voice Male”, gruppo belga che da anni stupisce tutti coi propri arrangiamenti vocali di noti brani pop, vantano collaborazioni con Mariah Carey o Henk Hofstede (The Nits) e sono capaci di tradurre “vocalmente” anche brani dance di artisti come Maroon 5, John Legend, Shakira e Rihanna, Miley Cyrus, Avicii, Stromae, Ellie Gouding e persino Daft Punk!

IACS (ITALIAN A CAPPELLA SUMMIT)

L'evento speciale della XIII edizione di VivaVoce International A Cappella Festival: IACS, un vero e proprio meeting di gruppi a cappella italiani, con 5 esibizioni al giorno, masterclass e possibilità di cena a buffet per il pubblico. L’evento si terrà al BHR Hotel di Quinto di Treviso e vedrà in scena ben 10 gruppi vocali. Venerdì 10 novembre si esibiranno i milanesi “Alti & Bassi”, i bolognesi “Blue Penguin”, i giovani padovani “Honolulu Quartet”, i bellunesi “Sintagma” e i goriziani “Vocal Cocktail”. Sabato 11 novembreinvece toccherà ai trentini “Alter Ego”, i romani “Occhi chiusi in mare aperto”, i palermitani “Sei Ottavi”, i veneziani “Venice Vocal Jam”, i padovani “Vocalica”.

I LUOGHI

VivaVoce Festival quest’anno si svolgerà interamente a Treviso: da segnalare il ritorno con la prima e la terza data (4 novembre e 2 dicembre) all’Auditorium del Sant’Artemio, sala da 300 posti dall’ottima acustica inserita nel complesso della Provincia di Treviso, mentre quella di mezzo (25 novembre) si terrà al Museo di Santa Caterina. Lo IACS invece, come già detto, si svolgerà al BHR Hotel di Quinto di Treviso.

MASTERCLASS

Non solo musica dal vivo ma anche momenti di formazione. Ecco allora il primo Masterclass organizzato dal VivaVoce Festival, sabato 11 novembre nell’ambito dello IACS. “Insegnanti” di turno saranno due maestri della categoria: Ciro Caravano dei “Neri per Caso” e Andrea Figallo di Flying Pickets e Wise Guys. Per iscriversi: www.vivavoce.tv

PREVENDITA

- Bottaro Interiors biancheria per la casa, Via della Pescheria, 27/29 Treviso, 0422.56566

- OTTICA PIGNATTO, Viale Montegrappa, 28C Treviso, 0422.591973

Per il ritiro dei biglietti (su prenotazione telefonica):

- METROPOLITY eros mirco hair designers, Via Zanella, 2 Treviso, 320.6152693

- Maggiori info: http://www.vivavoce.tv/prevendita.html

Insomma, gli ingredienti per valorizzare il genere musicale che ha visto negli anni esponenti come il “Quartetto Cetra”, i “Neri Per Caso” o i “Pentatonix" ci sono tutti, nell’ottica di realizzare un’edizione speciale che possa allargare sempre più la platea degli appassionati del genere e dei visitatori.