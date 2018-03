Roncade: macelleria ironizza sui vegani, gli animalisti la tappezzano di adesivi

RONCADE Animalisti e macellai: due categorie che, nella loro storia, non sono mai andate molto d'accordo. Quello che però è accaduto nelle scorse ore in una macelleria di via Garibaldi, a Roncade, segna a tutti gli effetti un nuovo capitolo nell'eterna diatriba tra gli amanti della carne e chi invece sostiene che si possa benissimo vivere senza doverci per forza nutrire di animali.

La macelleria Mastro Becher promuove da anni la cultura "carnivora" nel territorio della nostra provincia, accompagnando la vendita tradizionale dei suoi prodotti con alcune battute sui piaceri della carne o sui principali fatti di cronaca, appuntate su una lavagnetta collocata fuori dalla porta del negozio, in modo da attirare e divertire il maggior numero di clienti possibile. Le frasi dell'ironico macellaio, divenute subito celebri nei dintorni di Roncade, hanno però attirato anche l'ira del gruppo "Centopercentoanimalisti" che non ha preso troppo bene una serie di esternazioni scritte nelle ultime settimane sulla lavagnetta della macelleria tra cui spiccava la domanda: "Ma i vegani li porta la cicoria?" Uno scherzo a cui "Centopercentoanimalisti" ha replicato nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 marzo con un blitz in cui gli attivisti del gruppo hanno tappezzato di volantini la macelleria di Roncade.

"Quelli che la cicoria te la presentano" è la firma che i volontari hanno voluto lasciare al macellaio che stamattina si è ritrovato il negozio pieno di adesivi contro le battute della sua lavagnetta. Il comitato ha rivendicato l'operazione nelle scorse ore, pubblicando sul suo sito i dettagli del blitz. "Abbiamo agito contro il gusto macabro e poco intelligente di chi, dopo aver squartato gli animali, ha anche voglia di deridere chi prova a difenderli" scrivono gli esponenti del comitato. Dalla macelleria, per il momento, non è ancora arrivata nessuna replica. I proprietari sono irreperibili al telefono. Non è da escludere però che, nei prossimi giorni, si affidino di nuovo alla loro lavagnetta per rispondere, con una nuova battuta, agli animalisti e ai loro adesivi.