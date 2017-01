Volontarinsieme - CSV Treviso aderisce alla marcia dei 1000 piedi sul Montello

TREVISO Volontarinsieme – CSV Treviso da pieno sostegno alla “Marcia dei 1000 piedi sul Montello” iniziativa promossa da Ritmi e Danze dal Mondo, per dare una risposta alle manifestazioni contro l’arrivo di un gruppo di richiedenti asilo, che saranno ospitati nella ex polveriera di Volpago del Montello.

“Crediamo in un modo diverso di reagire alle proposte del Prefetto, che applica la legge e soprattutto cerca di gestire l’arrivo e gestione dei richiedenti asilo visto che la tanto auspicata accoglienza diffusa non prende piede nella nostra provincia – dichiara Alberto Franceschini Presidente di Volontariniseme – CSV Treviso – Striscioni inneggianti l’odio e l’intolleranza non sono propri di questo territorio, terra di volontariato e di grande generosità, e siamo certi che in molti condividono questo pensiero. Come Volontarinsieme saremo quindi presenti alla marcia di domenica e invito tutte le associazioni che aderiscono al nostro coordinamento a partecipare attivamente per dare un segnale forte e positivo. Insieme daremo chiara testimonianza che il fenomeno migratorio, che la nostra terra conosce bene, può essere governato con etica e umanità”.

Volontarinsieme nei mesi scorsi si è spesso occupato del tema accoglienza, realizzando una specifica guida di orientamento per richiedenti asilo, coordinando una ventina di realtà associative e proponendo un manifesto per l’accoglienza che detta priorità di azioni e interventi, facendosi capofila al tavolo in Prefettura che ha visto redigere il protocollo per l’impiego dei richiedenti asilo in attività di pubblica utilità. Non ultimo, sostenendo e finanziando alcuni progetti specifici per la formazione e l’apprendimento professionale di gruppi di richiedenti asilo, in collaborazione con alcune associazioni e cooperative del territorio.