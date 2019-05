Tenta di accendere la stufa con l'alcool, ustionata una 77enne

Grave incidente domestico in mattinata, poco dopo le 9, all'interno di un'abitazione di Venegazzù di Volpago del Montello, in via Dalmazia. Una donna di 77 anni, B.M., è rimasta gravemente ustionata dal ritorno di fiamma causato dalla stufa. L'anziana ha tentato di avviare il fuoco utilizzando una bomboletta di alcool. Sul posto intervenuta ambulanze ed elicottero del Suem 118 oltre ai vigili del fuoco di Montebelluna. L'anziana si travo attualmente ricoverata, in gravi condizioni, presso il reparto Grandi Ustionati di Padova.