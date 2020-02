Furti nel padovano, arrestato un 60enne trevigiano

Nel pomeriggio di oggi i carabinieri della stazione di Volpago del Montello hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 60enne, pregiudicato per vari reati contro la persona e patrimonio e nullafacente. L'uomo, già con numerosi precedenti alle spalle, dovrà espiare una pena di un anno e due mesi per aver commesso diversi furti nel 2009 nel padovano. Il 60enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Treviso per l'espiazione della pena.