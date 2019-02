Pastore ubriaco aggredisce il datore di lavoro e i carabinieri: arrestato

Ieri mattina, domenica, i carabinieri di Nervesa della Battaglia e Montebelluna, hanno arrestato un pastore romeno di 34 anni, residente a Volpago del Montello, per il reato di minaccia aggravata a pubblico ufficiale. I carabinieri erano stati chiamati dal datore di lavoro del rumeno, per dei dissidi di natura lavorativa, ed al loro arrivo lo straniero, completamente ubriaco, li ha affrontati minacciandoli con un coltello a serramanico. L'intervento fermo e risolutorio dei militari ha consentito di immobilizzarlo e di portarlo in caserma a Nervesa della Battagli , dove è stato dichiarato in arresto e successivamente accompagnato nel carcere di Treviso.