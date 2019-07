Concessionaria "fantasma" apre e chiude in tre mesi: decine di clienti raggirati

Audi, Mercedes, Bmw e Range Rover e altre auto di grossa cilindrata vendute con inserzioni particolarmente "appetitose" on line, e poi negli uffici della concessionaria, a prezzi da vero affare. Purtroppo i clienti, già 22 quelli che si sono rivolti alle forze dell'ordine, dopo aver versato la caparra per i veicoli (anche se c'è chi ha pagato l'intero prezzo dell'auto), sono rimasti a bocca asciutta, per un danno che è stato calcolato in circa 900mila euro. Il salone a cui si erano rivolti, la "Consulting management srl" di Volpago del Montello, con sede in via Pastro, aveva aperto circa tre mesi fa per poi chiudere i battenti lunedì scorso, in fretta e furia. Sparito nel nulla il proprietario, Carlo Alberto Scudiero, 31enne di Bassano del Grappa, il quale avrebbe incassato caparre per oltre 300mila euro. L'uomo è ben conosciuto dalle forze dell'ordine per una vicenda del tutto simile: sette mesi fa fu protagonista di un caso analogo che riguardò la Autokew di Montecchio Maggiore che chiuse dopo aver incassato le caparre dei clienti. Decine le segnalazioni giunte al "Movimento Difesa del cittadino" di Treviso: un segnale, questo, che denuncia come il numero di persone raggirate sia destinato, con ogni probabilità, a crescere.