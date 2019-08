Paga 23mila euro per un'auto ma la concessionaria sparisce nel nulla

Ancora una denuncia per truffa (l'ennesima) da parte dei carabinieri nei confronti di Carlo Alberto Scudiero, 31enne di Bassano del Grappa ed ex titolare della "Consulting management" di Volpago del Montello, concessionaria aperta e chiusa nell'arco di pochi mesi: un periodo breve ma "redditizio" per Scudiero, non nuovo ad episodi simili.

I militari di Piazzola sul Brenta hanno accertato l'ennesimo raggiro, questa volta subito da un 48enne dell'alta padovana. L'uomo, visto l'annuncio del veicolo desiderato, una Peugeot 3008, sul sito Autoscout24, ha prima pagato una caparra di 3200 euro e ha poi bonificato 20mila e 200 euro, dopo aver potuto personalmente provare il mezzo. Dopo qualche settimana il 48enne, recatosi a Volpago del Montello per ritirare il veicolo, ha dolorosamente scoperto che l'edificio in cui si trovava la concessionaria era vuoto ed il titolare era nel frattempo diventato irreperibile.