I ladri fanno shopping da "Tirindelli", quattro denunciati

Quattro nomadi, due uomini e due donne, tutti maggiorenni e con vari precedenti alle spalle, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Il gruppo, lo scorso 7 novembre, aveva messo a segno un furto di vari capi d'abbigliamento, per un valore di circa 1500 euro, all'interno dell'outlet "Tirindelli" di via Schiavonesca a Volpago del Montello. I malviventi, tutti residenti a Treviso, sono stati identificati grazie all'attento esame delle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso del noto negozio.