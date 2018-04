Minaccia e aggredisce i genitori: 43enne arrestato dai carabinieri

VOLPAGO DEL MONTELLO Ieri mattina, 25 aprile, i carabinieri della stazione di Volpago del Montello hanno arrestato un 43enne, italiano, per maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio. L'uomo era già sottoposto all'obbligo di dimora in una comunità terapeutica di Trebaseleghe: nello scorso mese di novembre era stato allontanato dell'abitazione di Volpago del Montello, dove abitava con i suoi genitori, sempre per analoghi maltrattamenti.

Nella mattinata di ieri, mercoledì, si è presentato dai suoi genitori e li ha minacciati, dopo avere buttato per terra alcuni soprammobili ed avere colpito a calci un paio di porte. I carabinieri di Volpago del Montello coadiuvati da una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Montebelluna, lo hanno arrestato ed associato al carcere di Treviso.