La "banda del buco" fa razzia nel negozio, colpo da 50mila euro

Una vera e propria razzia quella che una banda di ladri è riuscita a mettere a segno, nella notte tra venerdì e sabato, al "Mercatino dell'usato" di via Sile a Volpago del Montello. Ignoti, dopo essere penetrati all'interno del negozio attraverso un foro praticato su una parete di cartongesso confinante con una lavanderia, hanno scassinato due casseforti con un flessibile. I malviventi hanno svuotato completamente il contenuto dei due forzieri, per un bottino di circa 50mila euro: si trattava di gioielli di vario tipo composti da argento, oro e diamanti. I proprietari dell'attività hanno scoperto il furto nella mattinata di sabato e sono stati costretti a tenere chiusi i battenti a causa dei danni causati dai malviventi. In mattinata i carabinieri sono giunti sul posto per svolgere un sopralluogo e verificare l'accaduto. Saranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.