Ennesima spaccata al negozio di ottica: ladri fanno razzia di occhiali

VOLPAGO DEL MONTELLO Ennesimo furto ai danni del negozio "Ottica Liò" di via Cal Trevigiana, a Venegazzu' di Volpago del Montello. Ignoti, poco dopo la mezzanotte, hanno mandato in frantumi la vetrata esternasul retro dell'attività facendo poi razzia di decine di paia di occhiali. Il bottino (due interi espositori) non è ancora noto ma sarebbe ingente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna che ora indagano sull'episodio: si tratta solo dell'ultimo furto di una lunga serie che ha visto il negozio "Ottica Lio" più volte bersagliato dai ladri.