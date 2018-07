Ruba un cellulare e scappa, 23enne arrestato dai carabinieri

VOLPAGO DEL MONTELLO I carabinieri di Nervesa della Battaglia, nella serata di domenica, hanno arrestato un cittadino nigeriano di 23 anni, M.C., con precedenti contro la persona ed il patrimonio, residente a Giavera del Montello. Lo straniero si è reso responsabile del furto di uno smartphone Samsung, ai danni di un 24enne senegalese, regolare e residente nella zona.

I fatti si sono verificati a Selva del Montello, intorno alle ore 20, quando i due africani si sono incontrati per risolvere delle questioni legate alla formattazione di un altro telefonino. Nel corso della discussione il nigeriano, con mossa fulminea si è impossessato dello smartphone Samsung (che non era quello da formattare) del senegalese ed ha cercato di allontanarsi. L’immediato intervento dei militari ha permesso di recuperare il cellulare che è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

Una volta portato in caserma il nigeriano è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Montebelluna, in attesa dell’udienza che si è tenuta in mattinata presso il Tribunale di Treviso, con la convalida dell’arresto, la collocazione del 23enne ai domiciliari e la fissazione dell’udienza al prossimo 13 settembre.