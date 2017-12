Canna fumaria del caminetto malfunzionante, tetto in fiamme

VOLPAGO DEL MONTELLO Non è stato un Natale sereno per i residenti di un'abitazione al civico 1 di via Fra' Giocondo a Volpago del Montello. A causa del malfunzionamento della canna fumaria del caminetto si è sprigionato un incendio che ha gravemente danneggiato il tetto e le travi in legno del solaio. Al lavoro dalle 15 alle 18 del pomeriggio di oggi, giorno di Natale, i vigili del fuoco di Treviso e Montebelluna. Non si registrano fortunatamente intossicati ma i danni all'edificio sarebbero ingenti.