Rientra a casa con l'auto, 48enne ucciso da un infarto

Tragedia giovedì sera, qualche minuto prima delle 22, in via Cal Trevigiana, la strada che congiunge Venegazzù di Volpago del Montello e Signoressa. Un 48enne, Elvis Pagnan, è stato stroncato da un infarto mentre stava stava rientrando in casa con l'auto: dopo aver aperto il cancello il malore, tremendo, fatale. L'uomo, residente con la madre, era uscito poco prima di casa e aveva fatto dietrofront proprio perchè non si sentiva bene. Un presagio tremendo di quanto sarebbe avvenuto poco dopo. Si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi da parte degli infermieri del Suem 118 che hanno a lungo cercato di rianimare il 48enne.