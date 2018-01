Voucher, digitalizzazione e innovazione: Confartigianato fa il punto

TREVISO Voucher per la digitalizzazione delle pmi e bando POR FESR per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione: le due misure saranno il tema dell'incontro fissato per martedì 23 gennaio alle ore 20.00 presso la sede di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, piazza delle Istituzioni 34/a - Treviso. L'appuntamento gratuito prevede gli interventi di Filippo Fiori, referente associativo Innovazione, e di Marco Galanti, project manager innovazione e trasferimento tecnologico di t2i. Trattasi di due bandi che rappresentano sicuramente una grande opportunità per le aziende che intendono sostenere investimenti in beni strumentali in chiave digitale e di innovazione strategica, tecnologica e organizzativa attraverso consulenze fornite da centri di competenza qualificati. Ulteriori provvedimenti a sostegno dello sviluppo delle piccole imprese italiane, che si aggiungono al Piano nazionale Impresa 4.0.

Per quanto attiene ai voucher per la digitalizzazione delle pmi, sono previsti contributi a fondo perduto per l’attuazione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico attraverso l’acquisto di software, hardware, servizi di consulenza specialistica e di formazione qualificata. Si tratta di una misura agevolativa adottata dal Ministero dello Sviluppo economico, che prevede una dotazione di 100 milioni di euro, che può arrivare a coprire fino al 50% delle spese ammissibili con un tetto massimo di contributo di € 10.000. Le imprese interessate devono presentare la domanda di prenotazione del voucher direttamente sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, autenticandosi attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), ovvero un dispositivo che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale.

Relativamente invece all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle pmi, in questo caso il sostegno economico è previsto da un bando POR FESR (azione 1.1.2), finalizzato a supportare le attività di innovazione e di trasferimento delle conoscenze presso le imprese, favorendo i processi di progettazione e sperimentazione delle soluzioni innovative e i processi di integrazione e di innovazione delle strategie organizzative e di business tra le imprese e gli operatori della ricerca e del trasferimento tecnologico. Il contributo, variabile da un minimo di € 750,00 a un massimo di € 19.500,00, è erogato a fronte dell’acquisizione di una o più tipologie di servizi di consulenza specialistica che riguardino l’innovazione tecnologica, strategica od organizzativa. La partecipazione all’evento è gratuita, obbligatoria è l’iscrizione.