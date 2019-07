Weekend di controlli nella Castellana: arrestato un 36enne evaso dai domiciliari

Weekend denso di controlli quello che stanno affrontando nella Castellana in queste ore i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Castelfranco Veneto. Per primo i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 36enne albanese che tra il 2006 e il 2007 era stato arrestato per spaccio e detenzione di armi, reati avvenuti tra le province di Vicenza e Treviso. L'uomo, una volta ai domiciliari, era poi evaso, per tornare in patria e poi rientrare in Italia. Rintracciato a Pieve del Grappa nei giorni scorsi, gli è stato notificato il provvedimento e portato in carcere a Treviso per scontare 2 anni 3 mesi.

Nelle scorse ore è stato poi eseguito anche un altro ordine di carcerazione, questa volta per una pena di 3 mesi a carico di un 42enne italiano condannato per guida in stato di ebrezza nel 2012. L'uomo, anziché pagare la multa di 18mila euro, ha preferito scontare la pena in carcere. Nella notte scorsa, infine, nei controlli dei carabinieri è finito un 26enne di Bassano del Grappa. Il giovane si trovava vicino ad un locale e nella sua auto teneva un coltello vietato. Per questo motivo è stato denunciato, oltre a causa del fatto che in tasca gli è stata trovata anche una piccola quantità di cocaina, tanto da essere successivamente segnalato come assuntore alla Prefettura di Treviso.