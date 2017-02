Un weekend all'insegna della solidarietà, dello sport e della cultura a Conegliano

CONEGLIANO Sarà un fine settimana all'insegna della solidarietà, della cultura e dello sport in centro storico a Conegliano: a una settimana dall'apertura ufficiale della mostra a Palazzo Sarcinelli su Giovanni Bellini e sui suoi allievi, la città del Cima si riscalda con "Aiutiamo Norcia", le iniziative legate alla Giornata Internazionale delle Guide Turistiche in centro storico, "Una risata tira l'altra" al Teatro Accademia e la nuova giornata del campionato Indoor Baseball

Sabato 18 febbraio, alla mattina, è prevista una visita guidata gratuita del centro storico, organizzata dall'Associazione Guide di Marca in occasione della Giornata Internazionale delle Guide Turistiche. La visita guidata, dal titolo "Un libro di immagini da sfogliare", vuole dare una nuova lettura alla città, traducendola in un "immaginifico testo da leggere e sfogliare". Il ritrovo sarà alle ore 10.00 in Piazza Cima. Per maggiori informazioni, contattare l'ufficio turistico cittadino al numero 0438.21230 oppure iat@comune.conegliano.tv.it.

La seconda iniziativa che arricchirà il fine settimana cittadino è "Aiutiamo Norcia", nato dalla volontà di una rete di associazioni del territorio di aiutare le popolazioni terremotate del Centro Italia. Questo fine settimana, circa di una ventina tra imprenditori e produttori nursini arriveranno a Conegliano per allestire, in Gradinata degli Alpini, una mostra mercato di prodotti alimentari tipici, disponibili alla vendita. Il mercato rimarrà aperto sabato 18 dalle ore 14 alle 19, mentre domenica 19 dalle ore 9 alle 14.

Presso il Caffè Teatro, invece, sarà possibile degustare piatti tipici umbri cucinati per l'occasione da cuochi autoctoni. La cucina sarà aperta sabato dalle ore 18 alle 23, mentre domenica dalle 10 alle 14. L'intero ricavato delle degustazioni verrà utilizzato per l'acquisto di una casetta in legno per una famiglia bisognosa. Previste anche numerose occasioni di confronto e di intrattenimento.

"Aiutiamo Norcia" è un'iniziativa patrocinata dal Comune di Conegliano e organizzata da Associazione Dama Castellana, Quartiere Borgo Vecchio, Associazione Contrada Granda e Associazione Ancora.

Sabato 18 sera, alle ore 20.30 presso il Teatro Accademia, si terrà lo spettacolo "Una risata tira l'altra". Organizzato dal Comitato di Conegliano della Help for Children Veneto Onlus, ha lo scopo di raccogliere fondi per pagare il viaggio ai bambini di Chernobyl che ogni anno, nel periodo estivo, vengono ospitati da alcune famiglie coneglianesi. La serata, presentata da Sara Nervo, vice Miss Italia 2014, e da Lorenzo dell'Arche, vedrà esbirsi il duo di cabarettisti "Marco e Francesco Show", il giovane cantante Enrico Nadai, i ballerini Debbie Bigarella e le alunne dell'insegnante Maria Busetto. Il costo dell'ingresso è 5 euro, gratuito per i bambini fino ai 10 anni.

Domenica 19 febbraio, si terranno poi due nuovi incontri del campionato di Indoor Baseball per ragazzi: l'appuntamento vedrà sfidarsi la compagine coneglianese contro i Rebels di Mirano ed i Blu Fioi di Ponzano Veneto, a partire dalle ore 10.00 presso la palestra dell'ISISS Da Collo di Conegliano.